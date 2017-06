WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR KINDEREN

HILVERSUM - Meer weerbaarheid en sociale vaardigheid door de KRAGT training

Voor de zomervakantie start nog één groep met de KRAGT training, op dinsdagmiddag 27 juni voor kinderen van 8 t/m 10 jaar. De training leert kinderen beter omgaan met o.a. boosheid, gevoeligheid en onzekerheid en geeft tools om de sociale vaardigheid en het zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen leren in de training hoe ze op een goede manier duidelijk kunt maken wat ze voelen en nodig hebben, hoe je grenzen aangeeft en die van anderen ook ziet en respecteert. Door de training leren kinderen zichzelf en hun kwaliteiten en talenten beter kennen, waardoor ze meer eigenwaarde ontwikkelen en steviger in hun schoenen staan!

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal 6 kinderen en bestaat uit 5 lessen van bijna twee uur. Locatie is de bovenruimte bij de Kinderboerderij in de Hilversumse meent. Er start nog één training voor de zomervakantie op dinsdagmiddag 27 juni van 15.15 tot 17.00 uur) kosten voor deze training bedragen 155,- euro. (4 lessen voor de vakantie en nog een les na de vakantie). Er zijn nog twee plekjes vrij, aanmelden kan nog: 0356564383, info@kindengezincoach.nl

