Maarten Engeltjes (1984 is één van de meest gevraagde countertenoren ter wereld. Hij is uitgenodigd voor de meest prestigieuze zale en festivals ter wereld zoals: Lincoln Centre New York, Théatre des Champs Elysees Parijs, Philharmonie Berlijn, Izumi Hall Tokyo, en het Sydney Festival. Dit jaar treedt Maarten Engeltjes bijvoorbeeld op in o.a. Amsterdam, Rome, Parijs, Istanbul, Warschau, Wenen en Stockholm.

Schaduwkind van P.F. Thomése

‘Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd,

een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder oudersis wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?’?Na dedood van zijn dochtertje Isa vond P.F. Thomése zichzelf terug in doodstille kamers, tussen onervaren woorden die hij nog moest leren schrijven. Schaduwkind is het adembenemende relaas van dit zoeken naar woorden. Een heel leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet opnieuw worden uitgevonden. ‘Als ze ergens nog is, dan in de taal.’ Schaduwkind is vertaald in meer dan 20 talen. In Nederland zijn er ruim 85.000 exemplaren verkocht.

