Kokosolie ongezond- Heel Nederland in verwarring

Vergelijken van percentage Verzadigde (slechtere) vetten:

De

uitspraak 'Kokosolie is even slecht als Roomboter' is gebaseerd op het

percentage Verzadigde Vetten in deze artikelen. Van verzadigde vetten

weten wij dat ze slecht voor ons zijn, verhoogd cholesterol en hart- en

vaatziekten kunnen veroorzaken. Alhoewel ook dat steeds vaker ter

discussie staat, maar dat laten we maar even buiten beschouwing.

Misverstand 1: Verzadigd vet is Dierlijk Vet

Misverstand 2: Roomboter hoort er niet bij

Wij

associëren verzadigde vetten met dierlijke vetten en dan met name met

vlees, omdat dit jarenlang zo in de media aan ons in gepresenteerd. Gek

genoeg associëren we Roomboter niet met deze slechte vetten, terwijl het

wel degelijk om een dierlijk product gaat. Dat een plantaardig vet zoals Kokosolie, ook verzadigde vetten kan bevatten,

is voor de meeste mensen nieuw. Overigens is op iedere verpakking te

vinden, hoeveel % vet in het product bestaat uit verzadigde (slechtere)

vetten.

Kokosolie 84% Verzadigde Vetten



Roomboter 54% Verzadigde Vetten



Halvarine 11%Verzadigde Vetten

Uit

deze percentages kun je concluderen dat Kokosolie nog veel slechter is

dan Roomboter, als je alleen op deze eigenschap af gaat.

Misverstand 3: Halvarine Producenten worden door de lezers erbij gehaald

In

alle artikelen die ik voorbij heb zien komen over 'Kokosolie versus

Roomboter' wordt met geen woord over margarine en halvarine gesproken.

Wel worden andere plantaardige oliën,zoals olijfolie en zonnebloemolie,

aangeraden ter vervanging van de kokosolie, omdat deze oliën minder

verzadigde vetten bevatten.



Waarom

worden Halvarineproducenten er dan door de mensen toch van verdacht

Kokosolie en Roomboter in een kwaad daglicht te willen stellen? Dat zit

zo.



Misverstand 4: Onbewerkt, Plantaardig en Natuurlijk = Goed en Gezond en Bewerkt is ongezond



Roomboter

is een product dat weinig bewerkingen heeft ondergaan. Dat wordt daarom

door velen beschouwd als een heel natuurlijk product. 'Onbewerkt' en

'Natuurlijk' associëren wij met 'goed' en 'gezond'.



Halvarine

maken, is een veel langer proces dan roomboter maken. Meer bewerkt dus.

Moleculair gezien, zit halvarine vrij dicht bij de structuur van

plastic. Dit heeft Halvarine een slecht imago gegeven, wat bij veel

mensen bekend is geworden. Ongetwijfeld heeft dit ook een negatief

effect gehad op de verkoop van Halvarine en margarine. Of Halvarine

werkelijk slecht is, of dat jij het slecht moet vinden, hangt af van wat

je belangrijker vind:



'Minder

verzadigde vetten' binnen krijgen of 'Zo-weinig-mogelijk- bewerkt'

voedsel binnen krijgen. Er zijn dus 2 verschillende benaderingen van wat

goed en slecht voor je zou zijn en die worden in dit verhaal door velen

door elkaar gehaald.

Daarbij is het

zo dat wanneer stoffen/producten scheikundig gezien veel op elkaar

lijken, dat niet automatisch betekent dat je die stoffen dan beide als

gezond of ongezond moet betitelen. Zo scheelt waterstofperoxide, maar 1

atoom met water. Dat maakt water niet gevaarlijk en waterstofperoxide

niet geschikt voor consumptie. (bron: liesbethoerlemans.nl)

Wist je dat het eten van een rauwe aardappel -plantaardig, onbewerkt en natuurlijk: kortom klinkt gezond-, behoorlijk giftig is? Dan toch maar liever de bewerkte versie, dus gekookt of gebakken.



Kokosolieheb je in 2 varianten; Met en zonder Kokosgeur en Kokosmaak. Degeurloze Kokosolie is meer bewerkt. Of dit in meer of mindere matebewerkt is dan Roomboter of Halvarine is bij mij niet bekend. Kokosoliewordt door zijn plantaardige oorsprong ook geassocieerd met 'goed' en'gezond'. Daardoor vergeten we gemakkelijk om ook nog even hetpercentage Verzadigde Vetten te bekijken.

Mijn conclusie

Persoonlijk

denk ik dat je met mate alles kunt eten zolang je voor variatie zorgt.

Ook geloof ik niet in een duidelijke directe relatie tussen

langer/korter leven en het wel of niet eten van bepaalde

voedingsmiddelen. Of het moet al gaan over het overlijden na het eten

van pinda's, terwijl je een pinda-allergie hebt of over verstikking

doordat de pinda in de luchtwegen terecht kwam.

Langer

of korter leven komt tot stand door een mix vele factoren. Denk aan

voldoende beweging (veel meer dan het dagelijkse halfuurtje wat

gepromoot wordt), minder zitten, hersengymnastiek (wijk af van je

ingesleten patronen, leer iets nieuws ook al ben je 60+), liefde en

aanraking, stress voorkomen, voldoende slapen, familieziekten, risico's

mijden enzovoort. Er zijn zelfs mensen die sterven van verdriet...

Je

zou dus zomaar iemand kunnen zijn die wel lang leeft ondanks één

bepaalde slechte(re) gewoonte of juist vroegtijdig kunnen overlijden

door pech, alle goede gewoontes ten spijt.

Geniet

en maak je niet te druk, het is pas echt erg als je 140 jaar

ongelukkig, maar o zo gezond op de wereld moet blijven nietwaar!