Groepje eenden veroorzaakt kettingbotsing op A1 bij Diemen

18 juni 2017

Eend en kuiken dood bestuurder met onbekend letsel (Foto: Rhido31910) 1 / 1

Een groepje eenden heeft vanavond onbedoeld voor een ongeluk gezorgd op de A1 bij Diemen. Een automobilist ging hard in de ankers voor de familie maar moest dat bekopen met een knal van achteren.



Het ongeluk gebeurde bij de afrit Diemen-Noord. Een eend en een aantal kuikens staken over met als gevolg dat een automobilist op de rem trapte. Uiteindelijk knalden nog drie auto's achterop, twee auto's zijn total loss geraakt.



De bestuurder van de voorste auto is onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Moedereend en één van haar kuikens overleefden het niet, de andere kuikens zijn door de mensen van Rijkswaterstaat meegenomen.