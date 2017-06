HILVERSUM - Mastello’s Solid Surface wastafels zijn de perfecte sanitaire producten die uw badkamer nog mist. Naast de uitstraling onderscheidt een Solid Surface wastafel van Mastello zich door de optimale kwaliteit. Daarnaast biedt Mastello u ook nog uitmuntende service.









Wij werken uitsluitend met het beste Solid Surface materiaal. Sterk, massief, hygiënisch, onderhoudsarm, duurzaam en biologisch zijn onze kernwaarden als het gaat om de Solid Surface producten van Mastello.





Deze kernwaarden zorgen voor een duidelijk kwaliteitsverschil tussen Solid Surface wastafels en wastafels van kunstof.





Design wastafel





De aanschaf van een design wastafel is vaak een prijzige uitgave. Bij Mastello bieden wij u design Solid Surface wastafels gemaakt van hoge kwaliteit aan voor een aantrekkelijke prijs. Een design wastafel van Mastello straalt klasse en moderne eenvoud uit, hierdoor is een Solid Surface wastafel een aanwinst voor iedere badkamer.





Het design van de wastafels van Mastello is aan te passen op uw wensen door bijvoorbeeld te kiezen uit het aantal kraangaten dat u in de wastafel wilt hebben. Onze wastafels zijn leverbaar zonder kraangaten, met één enkel kraangat of met twee kraangaten. Ideaal te combineren met onze Solid Surface waskom.





BESTEL UW SOLID SURFACE WASTAFEL NU BIJ MASTELLO





Mastello biedt u al deze voordelen aan tegen een scherpe prijs. Voordat u online bestelt is het mogelijk een Solid Surface wastafel te bekijken in onze winkel in Hilversum. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak. Nadat u besloten heeft uw badkamer te verrijken met een Mastello Solid Surface wastafel, leveren wij deze binnen twee werkdagen!