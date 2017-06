Spectaculaire open dag Reddingsbrigade Naarden

NAARDEN - Naarden – Op zaterdag 1 juli houdt de Reddingsbrigade Naarden open dag. Tijdens de open dag is er genoeg te zien, te leren en te beleven. Vaar mee met de reddingsboot, red mensen uit het water, help de brandweer met blussen, bekijk een ambulance en politieauto van binnen en van buiten of stap op een echte politiemotor!

Altijd al willen weten wat een reddingsbrigade doet, hoe je redder kunt worden, wat een redder allemaal moet kunnen of hoe hard de reddingsboot vaart? Bezoek dan de open dag.

De Reddingsbrigade Naarden houdt op zaterdag 1 juli open dag. De open dag is de ideale gelegenheid om kennis te komen maken met de reddingsbrigade in Naarden. De instructeurs en redders van de reddingsbrigade informeren je graag over hun reddingsbrigade en het reddingswerk.





Tijdens de open dag kun je de reddingsboten en reddingsbrigadematerieel komen bekijken. Wil je iemand leren redden? Ontdek de redder in je zelf! Onder begeleiding van onze instructeurs kun je leren hoe je iemand kunt redden zonder dat je het water in hoeft te gaan. En als je het aan durft en wilt weten hoe hard de reddingsboot kan varen, dan koop je een boardingpass voor € 3,00 en kun je aan boord stappen van de reddingsboot en dit zelf ontdekken. Je vaart dan een rondje met de reddingsboot mee. Door mee te varen met de reddingsboot beleef je een hoop plezier en steun je meteen de reddingsbrigade. Wij kunnen alleen niet garanderen dat je haar daarna nog in model zit.

Ook andere hulpverleningsorganisaties presenteren zich bij de open dag. Zo kun je een kijkje nemen in de ambulance, kun je de Politie vragen stellen en een kijkje nemen in de politieauto of plaats nemen op een politiemotor. Daarnaast is de Brandweer Naarden is aanwezig met een tankautospuit en kun je de brandweer helpen met het blussen van een brandje of een kijkje in de brandweerauto nemen.

De kinderen van nu zijn de redders van de toekomst

De reddingsbrigade is een bijzondere organisatie; de brigade is een hulpverleningsorganisatie en zwemvereniging in één. Kinderen vanaf 6 jaar en in het bezit van een zwemdiploma kunnen lid worden van de reddingsbrigade. In het zwembad De Lunet leren zij op een leuke en speelse manier alle vaardigheden van het zwemmend redden. Zodra zij alle zwemmend redden diploma’s op zak hebben kunnen zij vanaf 16 jaar door stromen naar de varend redden diploma’s, dat is de opleidingsweg tot het worden van redder op een reddingsboot. Voor kinderen die ‘op de reddingsbrigade zitten’ is de brigade vooral een sportieve, gezellige en leuke zwemvereniging. Wil je meer weten over het zwemmend redden? Wij vertellen je er graag alles over tijdens de open dag!

De open dag vindt plaats op zaterdag 1 juli van 12.00-17.30 uur. De open dag wordt gehouden bij onze reddingspost op de Jachthaven Naarden aan de IJsselmeerweg. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De open dag is ook geschikt voor het bezoeken met kinderen, ook voor hun is er van alles te zien en te beleven. Bezoek voor meer informatie de websitewww.reddingsbrigadenaarden.nl of bekijk onze Facebook pagina.

