Nijlgans straks als ongewenste exoot bestreden

Rob Leuven laat weten dat de EU-lidstaten hierover binnenkort een besluit

nemen. Leuven is sinds maart de eerste hoogleraar invasiebiologie in

Nederland en betrokken bij de advisering over de EU-lijst van

schadelijke exoten.

De Europese Commissie publiceerde vorig jaar zomer een lijst met 37 exotische planten en dieren die door alle lidstaten moeten worden aangepakt.

Volgende week wordt besloten of er nog twaalf bijkomen.

„Aanpakken door lidstaten, betekent dat die planten en dieren niet meer mogen worden ingevoerd, verhandeld, gehouden of uitgezet. En als ze er al

zijn, dan moeten ze actief worden uitgeroeid. Wanneer uitroeien niet

lukt, dan moeten de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden

beperkt”, legt Leuven uit.

Wanneer er volgende week een politieke meerderheid in Europa is, dan komen de muskusrat, de reuzen berenklauw, lampenpoetsergras en de Nijlgans ook op de lijst te staan. Dan moeten landen zorgen dat de Nijlgans wordt gevangen of afgeschoten.

„En tuincentra mogen dan het lampenpoetsergras niet meer verkopen. In

Nederland is dat gras nog geen probleem, maar in Zuid-Europese landen

wel. Het gras verdringt inheemse grassen en kan namelijk makkelijk in

brand raken. ”