Verschillende, interessante activiteiten voor vrijwilligers

REGIO | 15 juni 2017 Door | 15 juni 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - De Zonnebloem, regio het Gooi zoekt voor 4-6 uur per maand bestuursleden die het leuk vinden om activiteiten mogelijk te maken, vrijwilligers te werven en sponsoren te zoeken.



Versa Vrijwillige Thuishulp Muiden-Muiderberg zoekt een vrijwilliger voor 2 uur per week, die het leuk vindt om mensen naar de fysio of naar het ziekenhuis te brengen. De hulp wordt erg gewaardeerd.



Amaris, woonzorgcentrum De Veste zoekt voor 4 uur per week een vrijwilliger iets wil betekenen voor dementerende ouderen: gezelligheid bieden, samen muziek luisteren of voorlezen.



Vivium Zorggroep, De Antoniushof en de Vesting zoeken voor twee uur op donderdag een vrijwilliger die het leuk vindt om ’s avonds na het eten een spelletje te doen of om gezellig de dag door te nemen.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl