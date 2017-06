Winnaars van de Comello-Art schilderwedstrijd bekend

BUSSUM - Afgelopen zondag 11 juni vond de prijsuitreiking plaats van Comello-Art schilderwedstrijd met als thema "Vliegen, vlucht, gevlogen". De Jury was unaniem in hun keuze voor de eerste plaats: "Houvast" van Toke te Riele.



De genodigden kwamen in grote getallen naar het Comello-Art atelier. Uiteindelijk zaten er ca. zestig mensen met spanning op de uitslag van de schilderwedstrijd te wachten.



Naast de vakjury, heeft ook het grote publiek onine kunnen stemmen op hun favoriet. De publieksprijs is gegaan naar Susanne Rakels met het schilderij "Reach out to freedom".







Dit

schilderij doet je wat, het komt zo bij je binnen. Met name door de blik van

het meisje. De combinatie van stoffen is

heel knap geschilderd; je ziet geen verschil tussen

de geschilderde stof en de “echte beschilderde stof”. Prachtig schilderij. De jury bestaande uit Miriam van Meerten (wethouder cultuur van Gooise Meren),Stephan de Jong (kunstenaar/predikant) en Johan Vroegindeweij (voorzitter Bussum Cultureel/Directeur Unita), was unaniem in hun keuze voor de eerste prijs: "Houvast" van Toke te Riele. Zij vonden het volgende van dit schilderij:









De tweede prijs is dit jaar gegaan naar Jacqueline Frenken met het schilderij "Vlucht naar een nieuw begin", volgens de jury een schilderij vol van kleur en beweging. Er waait een bries door het schilderij; alles beweegt in en met elkaar;

het haar, de pluizen.

De Jury vond het schilderij wat de derde prijs kreeg; een magisch schilderij. Heel knap hoe de magie in verf gepakt is, waardoor het een fascinerend schilderij is geworden. De derde plaats was voor Sonja Vennius met "Ruimtevlucht".





Topkantoor en Creatief, Huizerweg Bussum, heeft de prijzen ter beschikking gesteld.