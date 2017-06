Waterfietsen in de haven van Huizen

HUIZEN - Vanaf heden is het mogelijk om een waterfiets te huren bij Fletcher hotel in Huizen. Met de waterfiets kan je het Nautisch Kwartier op een unieke manier leren kennen.



Huizen is een echte waterdorp en in de tiende eeuw zou er al sprake zijn van een nederzetting. De visserij beleefde haar bloei in de 19e eeuw, vooral ook nadat in 1854 eindelijk een haven in gebruik kon worden genomen. Ongeveer 190 botters hadden Huizen als thuishaven. De Huizers visten op de toenmalige Zuiderzee en in beperkte mate op de Noordzee. De visserij maakte ook een bloeiende visindustrie mogelijk; in het dorp Huizen stonden achttien grote visrokerijen die vooral haring tot bokking verwerkten

