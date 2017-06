Een extra IC-Stop op de stations WP en NDB moet 's-avonds ook kunnen.

BUSSUM - Vroeger stopte er helemaal geen Intercity's in Hilversum. Het hele dorp was al in rep en roer. De NS had toen besloten om er Sneltreinen te laten stoppen vanuit Amsterdam CS, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn en Amersfoort.

Ik heb het spoorboekje van eind jaren '90 kunnen bestuderen. De Sneltrein vertrok uit Amsterdam om :09 en :39 en hij deed er toen gemiddeld 12 minuten over om in Weesp te komen. Daar bleef hij 2 minuten stilstaan en daarna ging hij naar Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn en Amersfoort. De situatie nu anno 2017: De NS beweert dat alleen door geldgebrek en door weinig reizigers dat er daardoor weinig treinen rijden op de Gooilijn. Het is maar de vraag of er voor 's-avonds sowieso meer animo voor is om de treinen te laten rijden en te stoppen.Ik denk als de gemeente Gooise Meren een suggestie kan doen en met de NS er over praten dat de Intercity die nu :30 en :00 over het hele uur uit Amsterdam CS zal vertrekken, dat deze treinen best wel een extra stops kan inlassen op de stations Weesp en Naarden-Bussum en dat hij na Hilversum verder zal gaan als Intercity in de richting naar Amersfoort.Het gaat om de treinserie 1500. Maar of dat gaat werken en of er voor 's-avonds wel genoeg animo voor is dat betwijfel ik. Ik denk mocht het zover gaan lukken dat zowel Weesp als Naarden-Bussum wel een alternatief kan zijn. Maar dan zal zowel de NS als gemeente Gooise Meren wel goed moeten keuren. Het omgekeerde richting geldt dan net zo.