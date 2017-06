HOTEL “IM WEISSEN RÖSSL” ZOEKT PERSONEEL

HUIZEN - Heb je altijd al eens personeel of gast willen zijn in het mooiste hotel aan de Wolfgangsee? Dan ligt hier jouw kans! De Gooise Operette voert op 27-28-29 oktober dit jaar de muziektheaterproductie Im Weissen Rössl uit. Compleet met groot orkest, theaterdecors, -grime en -kostuums in Theater Spant! te Bussum.

Met name heren, maar ook dames zijn vanaf nu iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur welkom in gebouw The Pride in Huizen aan de IJsselmeerstraat 1, om als projectlid aan te haken bij deze voorstelling. “Drie voorstellingen zingen en acteren voor groot publiek, stralen op de Bühne en een daverend applaus als beloning…de leukste hobby die er is” zegt Loes Jongen, secretaris en al 34 jaar lid van het enige operettegezelschap dat de Gooise regio en omstreken rijk is.

“Het projectlidmaatschap loopt tot het einde van de productie. Daarmee geven wij iedereen de gelegenheid om te snuffelen aan hoe het is om aan een grote theaterproductie deel te nemen. Ervaring heeft geleerd dat men daarna méér wil en lid blijft. Dat vinden wij natuurlijk nóg leuker”, aldus Loes. “Uiteraard is iedereen welkom om eerst vrijblijvend te komen kijken of mee te doen”.

Meer informatie over het projectlidmaatschap én de operetteproductie Im Weissen Rössl vindt u op www.gooiseoperette.com. Of bel naar 06-21867338.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 juni 2017