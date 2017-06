Definitief programma evenementenweek ‘Doe mee in Gooise Meren’ bekend

BUSSUM - Van 19 tot en met 22 juni staat Gooise Meren in het teken van werk met het evenement ‘Doe mee in Gooise Meren: maak werk van je talent’. Het definitieve programma is inmiddels bekend en bevat uiteenlopende workshops zoals een CV-check en een beroepskeuzetest. Daarmee krijgen werkzoekenden handvatten om zich optimaal te presenteren aan werkgevers. De evenementenweek wordt afgesloten met een grote Talentenmarkt in Naarden waar werkgevers en potentiële werknemers elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn er informatiestands en mini-workshops. Deelname aan alle activiteiten van ‘Doe mee in Gooise Meren: maak werk van je talent’ is gratis.



De workshops CV-check, beroepskeuzetekst en oriëntatie op de arbeidsmarkt worden meerdere keren in de week gegeven, op verschillende locaties in Bussum, Muiden en Naarden. Wethouder Gerben Struik: “We willen zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Gooise Meren de gelegenheid geven om mee te doen, op de tijd en plaats die hen uitkomt. En ik nodig alle deelnemers van harte uit om tijdens de afsluitende Talentenmarkt het geleerde in de praktijk te brengen als ze werkgevers ontmoeten”. In de Witte Kerk in Naarden is tijdens het slotevenement op 22 juni vanaf 14.30 uur onder meer een Speedmeet met werkgevers. Maatschappelijke organisaties en bedrijven presenteren zich op een informatiemarkt en om 15.45 uur is er een verrassende interactieve theatervoorstelling.Doe mee in Gooise Meren biedt werkgevers de kans om de talenten te ontdekken van potentiële werknemers. Op de genoemde Speedmeet, maar bijvoorbeeld ook tijdens een netwerklunch met statushouders op donderdag 22 juni. Ook voor werkgevers is er een workshop, getiteld ‘Buitengewoon begeleiden’, met handige praktijktips hoe ze mensen met een beperking een kans kunnen geven op de werkvloer. Werkgevers kunnen zich tijdens de afsluitende Talentenmarkt presenteren met een stand. En natuurlijk is er de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer te netwerken met bedrijven en organisaties in Gooise Meren. ‘Doe mee in Gooise Meren’ laat werkgevers ontdekken welk talent in Gooise Meren hun organisatie kan versterken.Het definitieve programma van ‘Doe mee in Gooise Meren, maak werk van je talent’ is te vinden op www.mvo-gooisemeren.nl. De workshops voor werkzoekenden zijn gratis en op basis van vrije inloop. Ook bij de afsluitende Talentenmarkt kan iedereen die interesse heeft binnenlopen. Werkgevers die mee willen doen aan de workshop Buitengewoon begeleiden, de netwerklunch of de Talentenmarkt kunnen tot uiterlijk 18 juni contact opnemen met Jet Nauta, projectleider MVO Gooise Meren, j.nauta@gooisemeren.nl of 06-11 31 43 75.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 juni 2017