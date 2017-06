Lekkerkerk

08 juni 2017 Door docvis

een deel van de Lekkerkerk-vrijwilligers (Foto: docvis) 1 / 1

LAREN - Een van de vele activiteiten in en rond de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes is Lekkerkerk. Maandelijks wordt er een heerlijke maaltijd geserveerd in de bovenzaal van de Ontmoetingskerk.