Syntus-Keolis zoekt stewards en stewardessen

HUIZEN - Syntus-Keolis, 100% dochter van de internationaal opererende mobiliteitsaanbieder Keolis, wil deze zomer nog ruim 120 stewards en stewardessen aannemen. De mobiliteitsaanbieder start op 10 december als de nieuwe vervoerder in de gemeente Almere en op de spoorlijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen. Voor beide vervoersgebieden zoekt de mobiliteitsaanbieder medewerkers Service & Veiligheid. Emile Broersma (adjunct directeur Syntus-Keolis): ‘Wij zoeken stewards en stewardessen voor onze treinen en bussen. Mensen die servicegericht en gastvrij zijn. Maar ook oog hebben voor de situatie. Kortom het profiel van onze medewerkers Service & Veiligheid. Wanneer mensen geen BOA-opleiding hebben is dat geen punt, wij bieden hen een opleiding aan’. Solliciteren kan op www.syntus.nl/kennismaken.

Syntus-Keolis is voor haar nieuwe vervoersgebieden Almere

(bus) en tussen Enschede en Zwolle (trein) op zoek naar zo’n 120 medewerkers

Service & Veiligheid. Emile Broersma, adjunct directeur Syntus: ‘Voor deze

afwisselende baan zoeken wij servicegerichte en gastvrije mannen en vrouwen die

oog hebben voor de situatie. Het ene moment geef je reisadvies en het volgende

moment controleer je vervoersbewijzen. Deze gastheren en –vrouwen zorgen ervoor

dat onze medewerkers en reizigers zicht prettig en veilig voelen aan boord van

onze treinen en bussen, net als de stewards en stewardessen aan boord van een

vliegtuig.’ Wanneer kandidaten niet beschikken over een afgeronde BOA-opleiding

is dit geen probleem. Syntus-Keolis biedt hen een opleiding aan. Voorwaarde is

wel dat men een MBO-niveau 3 opleiding heeft afgerond.

Opleiding

De basisopleiding, BOADomein 4 duurt ongeveer acht weken en wordt afgesloten met een examen. Naasttheorielessen doen de kandidaten dan ook al de nodige praktijkervaring op. Deopleidingen starten in september en oktober. ‘Het is een uitdagende opleiding.In het eerste jaar verwachten we dat de medewerkers nog meer vakgerichtetrainingen volgen. Dat vraagt om discipline en doorzettingsvermogen. Maar dezeinzet wordt beloond met een jaarcontract’, vertelt Emile Broersma.