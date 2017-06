Kinderen doorbreken taboe rondom hoortoestel

HILVERSUM - Slechthorendheid is wereldwijd de meest voorkomende beperking onder 50-plussers . Toch heerst er nog steeds een groot taboe: gemiddeld wachten mensen 7 jaar met de aanschaf van een hoortoestel . Zonde, want een verminderd gehoor kan grote maatschappelijke gevolgen met zich mee brengen zoals eenzaamheid, depressie en frustratie. Met de video ‘Blijf erbij horen’ wil Specsavers Hilversum een lans breken voor het taboe rondom gehoorverlies en hoortoestellen. In de video houden kinderen Nederlanders een spiegel voor: ‘als je slechte oren hebt, hoef je toch niet thuis te blijven?”

Kinderen vinden hoortoestellen best cool

Om te laten zien dat je je niet hoeft te schamen voor een hoortoestel, heeft

Specsavers kinderen om hun ongezouten mening gevraagd. Wat blijkt? Kinderen vinden een hoortoestel helemaal niet lelijk of stom. In tegendeel: ze vinden ze ‘handig’, ‘best cool’ en ‘klein’. Bekijk de video op:Specsavers.nl/erbijhoren.





Schaamte voor gehoorverlies

Een verminderd gehoor is een veel voorkomend probleem. Zo’n 20 procent van de 55-plussers is slechthorend, tegen maar liefst 85% van de 85-plussers[1]. Hoorproblemen hebben ingrijpende gevolgen op het sociale leven van mensen. Minder zelfvertrouwen, eenzaamheid, depressies, frustraties en afhankelijkheid zijn aan de orde van de dag[2]. Zo mijden slechthorenden feestjes en sociale aangelegenheden uit angst om uit te toon te vallen. Ruim 1,6 miljoen van de Nederlanders kampt met serieuze gehoorproblemen[3]. Maar een bezoek aan de audicien wordt gemakkelijk uitgesteld, laat staan de aanschaf van een hoortoestel. De grootste reden hiervoor is schaamte, omdat slechthorendheid vaak in verband wordt gebracht met ouderdom[4]. Slechts 33 procent van de mensen met gehoorproblemen draagt een hoortoestel[5], waarvan 64 procent van de 45-plussers aangeeft dat zij dankzij hun hoortoestel weer meer van het leven genieten. Vier op de tien mensen zijn ervan overtuigd dat zij zich zonder hoortoestel nog steeds in een sociaal isolement zouden bevinden.[6]

Hoogste tijd om het taboe te doorbreken

Specsavers biedt dit jaar 10 jaar hoorzorg aan in Nederland. Helaas hangt er nog altijd een negatief stigma rondom hoortoestellen, terwijl het juist zoveel voordelen kan bieden. Audicien Alma van Kassel van Specsavers Hilversum: “Het is hoog tijd dat we de schaamte en taboe rondom gehoorverlies doorbreken. Het is onze taak in de winkel om onze klanten te blijven attenderen op het belang van hun gehoor. Met de campagne ‘Blijf erbij horen’ hopen we dat mensen de stap naar de audicien durven te zetten en zo hun levensgeluk weer kunnen vergroten. We zien in de winkel dagelijks wat het kan doen voor mensen.”

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 juni 2017