We zoeken nog 440 vrijwilligers! Een greep uit ons aanbod;

REGIO | 08 juni 2017 Door | 08 juni 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - Zorginstelling Patria, Nusantara zoekt een gastheer of -vrouw die één dag in de week van 09.00 tot 14.00 uur kan helpen. Zij hebben affiniteit met onze bewoners en Indische gasten.



Vivium Zorggroep, Naarderheem zoekt voor 2 uur per week een creatieve en communicatief vaardige vrijwilliger, die op de maandagochtend onze bijeenkomsten kan begeleiden.



Versa welzijn – Kinderwerk Uit-Wijk zoekt een sportbegeleider voor de kidsclub, die kinderen vriendelijk en veilig helpt bij een sport en spelmiddag in de gymzaal in teamverband voor 2,5 uur per week.



Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek afdeling Bussum zoekt voor 3 uur per week een maatje voor een spontane, gezellige man die wat meer aanspraak kan gebruiken. Tijden in overleg.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl