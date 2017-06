Weg met de Wesp uit de tuin!

HUIZEN - Er zijn 6 tips om de wespen uit de tuin te verjagen.

Natuurlijk willen we de wespen niet dood maken. Want, ze zijn erg nuttig. Daarom wat tips om ze te verjagen.

Tip 1: Last van vliegen, muggen of wespen zet een stokje wierook op tafel. Ze zijn zo vertrokken.

Tip 2: zet een bakje met een halve citroen op tafel en prik in deze citroen kruidnagel.

Tip 3: gebruik geen val met zoettigheid erin. Hier komen ze juist op af.

Tip 4: zet op wat plekjes water met daarin kruidnagel. Van deze geur houden ze niet.

Tip

5: lavendel of citronella (geurkaarsen) , muntthee (een schaaltje met

heet water buiten op tafel zetten en 2 of 3 zakjes muntthee indoen en

goed laten intrekken kan ook met lavendelthee) en je hebt geen last meer

van wespen.

Tip 6: Pak een

sinaasappel stop deze vol met kruidnagel en doe hem heel even in de

magnetron tot ie iets warm is. Zet hem bij je op tafel buiten en je hebt

geen last van wespen.

Zo zit je wat rustiger in de tuin ;-)