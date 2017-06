Kritische ledengroep dierenasiel Crailo eist schoon schip!

HILVERSUM - Help mee!



De bezorgde leden willen een gezonde vereniging met een nieuw fris bestuur. Dat is van groot belang voor de noodlijdende zwerfdieren in Gooi- en Vechtstreek.



Bent u lid en wilt u ook een transparant bestuur? Help mee en sluit u aan bij de groep Bezorgde Leden! E-mail naar: info@bezorgd-om-dierenasielcrailo.nl en vermeld ook uw lidnummer!









- 6 juni 2017 -Door: Martijn Griffioen (woordvoerder bezorgde leden dierenasiel Crailo)Hoewel de kritische leden nu volgens de statuten van de vereniging zelf de vergadering bijeen mogen roepen, probeert het bestuur ook dit te blokkeren door deze leden geen inzage in de ledenadministratie te verschaffen. De ledengroep dreigt nu met een kort geding.Direct na de opening van de algemene ledenvergadering op 19 april jl. verklaarde een Crailo-lid met overgrote instemming van de aanwezigen de algemene ledenvergadering ongeldig. Het bestuur had namelijk de statuten van de vereniging niet nageleefd. Zo was de wijze waarop de leden waren opgeroepen ondeugdelijk en belangrijke bestuurlijke en financiele documenten waren niet of niet tijdig ter inzage gelegd. De bijeenkomst werd vervolgd als informele hearing.Na het vertrek van het bestuur verwerkten medewerkers en leden van dierenasiel Crailo in de nazit van de hearing hun verbijstering over het gebrek aan visie en deskundigheid van het bestuur en bestuursadviseur Veenstra. Die had de leden geëmotioneerd toegeroepen: 'Het lukt niet meer, het is over!' Eerder op de avond noemde Veenstra een bestuurlijk complot tegen Crailo. Ook verklaarde hij een schuld van het dierenasiel persoonlijk op zich te hebben genomen, waardoor de ANBI status van het dierenasiel in stand bleef. Het hoe, waarom en de hoogte van die schuld - de ANBI-status was blijkbaar in het geding - lieten zowel Veenstra als accountant Schep en het bestuur onbelicht.De bestuurders en de voormalig asieldirecteur Veenstra zijn al langere tijd in opspraak door mogelijke belangenverstrengeling, onduidelijke financiele transacties en geldstromen. In de aanloop naar de algemene ledenvergadering bezwoer de bestuursvoorzitter in de ledenbrief opheldering te zullen geven over de financiën en de jaarrekening van dierenasiel Crailo. Voorzitter Renders schreef: 'we willen niets verbergen en zijn juist graag transparant.'Kanttekening bij deze uitspraak is, dat hij zich tot de dag voor de algemene ledenvergadering beijverde met het per direct opzeggen van het lidmaatschap van 'lastige' leden, zodat hen de toegang tot de ledenvergadering kon worden ontzegd. Het bestuur stuurde deze leden een e-mail, waarin als reden voor de opzegging wordt genoemd: 'De combinatie van uw uitlatingen op social media, naar onze personeelsleden en/of derden wijst niet op belangstelling voor het doel waar de vereniging voor staat maar juist op beschadiging van de vereniging. Daarom kan van de vereniging redelijkerwijs niet worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.' De leden waar het om gaat hebben de verwijten van het bestuur aan hun adres direct betwist en bezwaar gemaakt tegen de besluiten, maar enige inhoudelijke reactie hebben zij nog niet gekregen.Na de ongeldig verklaarde ledenvergadering in april heeft de kritische ledengroep het bestuur verzocht een ledenvergadering bijeen te roepen, waarbij vijf onderwerpen op de agenda zouden moeten worden geplaatst.. Die onderwerpen moeten bij instemming van de leden leiden tot medewerking van het bestuur aan een brede juridische en financiele controle van alle documenten, geldstromen, participaties, transacties, notulen en beheersovereenkomsten van de vereniging en de gelieerde stichtingen. Men wil schoon schip maken. Het bestuur heeft niets met dit verzoek gedaan. Daarnaast weigert het bestuur de kritische leden toegang tot de ledenadministratie, dit terwijl zij daar op basis van de statuten gewoon recht op hebben. Een boze medewerker: 'Het lijkt erop dat ze dierenasiel Crailo met die lastige leden en kritische medewerkers liever kapot willen hebben. Het bestuur had direct al een nieuwe ledenvergadering moeten organiseren, maar heeft het laten lopen!'De kritische leden hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen die het bestuur heeft gesommeerd hun verplichtingen jegens de leden na te komen en de ledenadministratie vrij te geven, zodat - conform de statuten - de leden zelf een nieuwe ledenvergadering bijeen kunnen roepen. In reactie op deze sommatie heeft Renders zich namens het bestuur met oneigenlijke argumenten tegen het verschaffen van de ledenadministratie verzet. Zo beroept het bestuur zich op tijdgebrek: ' mede doordat gelijktijdig mogelijkheden worden bekeken en uitgevoerd om de verenigingen (Crailo en Almere) te ontvlechten.' Ook meldt Renders dat het bestuur samen met de gemeente Almere besloten heeft tot een 'forensisch onderzoek, ook voor de organisaties bij Crailo, zodat alle 'ruis' definitief kan worden weggenomen.'Een verontwaardigd lid reageert: 'Nu even hard doorpakken i.p.v. ons zand in de ogen te laten strooien.' De advocaat van de kritische leden: 'Als het bestuur blijft weigeren om de leden in staat te stellen hun fundamentele verenigingsrechten uit te oefenen, dan zullen de kritische leden dit via een kort geding afdwingen. De opstelling van het bestuur is onzorgvuldig en onbehoorlijk.'Forensisch onderzoek of forensische wetenschap is sporenonderzoek dat gedaan wordt ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek. (bron: Wikipedia)De kritische Crailo-ledengroep had dit onderwerp al als een van de agendapunten aangedragen om boven water te krijgen of er in bestuurlijke en financiele zin scheve zaken hebben plaatsgevonden. Het bestuur reageerde niet maar organiseert nu opeens een eigen onderzoek. Een lid: 'Het bestuur heeft boter op het hoofd. De slager keurt dus zijn eigen vlees. De kritische leden zijn toch echt heel duidelijk geweest. Het bestuur negeert de statuten én de leden. Wanbestuur. Ze hebben hun langste tijd gehad.'Binnen afzienbare tijd is er een nieuwe algemene ledenvergadering in zicht. De leden zullen dan kunnen stemmen over onderzoek naar bestuurlijke zaken en het ontslag van het bestuur. De statuten van de Vereniging schrijven voor dat minimaal honderd leden - aanwezig op de ALV of bij volmacht - hierover dienen te beslissen.Meer informatie over wat de kritische leden van het bestuur willen leest u op: www.bezorgd-om-dierenasielcrailo.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 07 juni 2017