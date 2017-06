Blog: Smartphones maken meer kapot dan je lief is

BUSSUM - Je hoort het vaker, maar nu is er onderzoek naar gedaan: onze smartphones maken meer stuk dan ons lief is. Nu.nl schreef dat 40% van de jongeren last heeft van het smartphone gebruik van hun ouders. Stellen die bij mij aan tafel zitten, herkennen dat maar al te goed. Wanneer een relatie wat minder lekker loopt, is het wel zo makkelijk om je te verstoppen achter je telefoon. Het is dan ook gezelliger om contact te hebben met iedereen behalve met je partner. Vaak is het ook een gewoonte aan het worden.

Smartphones maken meer kapot dan je lief is

Je hoort het

vaker, maar nu is er onderzoek naar gedaan: onze smartphones maken meer stuk

dan ons lief is. Nu.nl

schreef dat 40% van de jongeren last heeft van het smartphone gebruik van hun

ouders. Stellen die bij mij aan tafel zitten, herkennen dat maar al te goed.

Wanneer een relatie wat minder lekker loopt, is het wel zo makkelijk om je te

verstoppen achter je telefoon. Het is dan ook gezelliger om contact te hebben

met iedereen behalve met je partner. Vaak is het ook een gewoonte aan het

worden.

Gewoonte

Op de

telefoon zitten rommelen, is een gewoonte aan het worden. Soms zie ik foto’s

voorbijkomen op social media waar kinderen naast elkaar op de bank (met

elkaar?) zitten te appen. Je hoort ook wel eens dat de kinderen per app

gevraagd wordt om aan tafel te komen. De kinderen zitten dan boven in hun slaapkamer.

Of tijdens het eten komen er appjes binnen die gelijk beantwoord moeten worden.

Aan de lunchtafel met collega’s zit het merendeel op zijn telefoon totdat de

gesprekken op gang komen. Rare gewoonte eigenlijk….

Zijn er nu 3 soorten communicatie?

Zoals

bekend, zijn er 2 verschillende communicatie wijzen: non-verbaal en verbaal. Maar

moeten we met de huidige manier van communiceren geen 3e toevoegen?

Non-verbaal Verbaal Tekst – emoticon





Nummer 1 en 2 kunnen al veel ruis op de lijn veroorzaken, maar nummer 3 brengt

spraakverwarring alom! Hoe komt dat?

Wij mensen zijn woordgevoelig en dat wordt erger

tijdens een scheiding omdat alles onder een vergrootglas ligt. De eigen stemming bepaalt hoe de toon van de

boodschap ervaren wordt. Slecht humeur? Dan wordt de boodschap vaak niet

positief ervaren. De eigen invulling van de betekenis van de emoticon

of van de boodschap zelf kan anders ervaren worden dan de verzender beoogt.

Ruis, ruis en nog eens ruis….

Dus?

Tja,

smartphones bieden tegenwoordig veel mogelijkheden, maar ze kunnen ook veel

kapot maken. We bellen niet meer maar we appen. Fijn dat je zelf kan bepalen

wanneer je de boodschap leest en beantwoordt, maar de ruis die kan ontstaan is

het risico. Dat zie (lees hoor) ik dagelijks aan tafel! Jammer eigenlijk, vaak

escaleren zaken juist door de inzet van tekstberichten. Face 2 face in gesprek

zijn, met of zonder een 3e, biedt meer informatie. Door de

uitdrukking van een gezicht, het gebruikte volume en door de toon.

Begrijpen

jullie elkaar ook niet meer of zijn jullie meer ruzie aan het maken dat dat

jullie echt communiceren? Kom eens aan tafel en onderzoek of jullie er nog

zijn. Ik maak altijd tijd vrij voor een 1e gesprek.

www.goeduitelkaargaan.nl