weerbaarheidstraining voor kinderen

HILVERSUM - Hoe kan jouw kind meer zelfvertrouwen ontwikkelen en leren beter voor zichzelf op te komen?

Voor de zomervakantie start nog één groep met de KRAGT training, op dinsdagmiddag 20 juni voor kinderen van 8 t/m 10 jaar. Veelgestelde vragen van ouders die hun kind aanmelden voor deze training zijn: 'kun je mijn zoon helpen beter om te gaan met zijn boosheid, onzekerheid of dat hij wegloopt als hij zich geen raad weet met een situatie op school en dan snel gaat huilen?' Of: 'Ik wil dat mijn dochter meer zelfvertrouwen krijgt en beter leert omgaan met groepsdruk in de klas en soms voelt ze zich buitengesloten', hoe kan ze beter voor zichzelf leren opkomen?' Of: 'hoe kunnen we zorgen voor meer harmonie tussen onze kinderen, ze maken veel ruzie of de één heeft vaak het gevoel dat hij moet opboksen tegen zijn oudere (of jongere) broer of zus'.

De KRAGT training geeft kinderen tools om de sociale vaardigheid en het zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen leren in de training hoe ze op een goede manier duidelijk kunt maken wat ze voelen en nodig hebben, hoe je grenzen aangeeft en die van anderen ook ziet en respecteert, hoe je omgaat met gevoeligheid of boosheid; kortom hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Door de training leren kinderen zichzelf en hun kwaliteiten en talenten beter kennen, waardoor ze steviger in hun schoenen staan!

De training wordt gegeven in groepjes van maximaal 6 kinderen en bestaat uit 5 lessen van bijna twee uur. Locatie is de bovenruimte bij de Kinderboerderij in de Hilversumse meent. Er start nog één training voor de zomervakantie op dinsdagmiddag 20 juni, kosten voor deze training bedragen 155,- euro. Wil je zeker zijn van een plekje voor jouw kind, meld je dan snel aan tel. 0356564383, e-mail: info@kindengezincoach.nl,

http://www.kindengezincoach.nl/nieuws/