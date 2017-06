Met dit mooie weer zin om vrijwilligerswerk te doen? Een greep van ons aanbod:

REGIO | 01 juni 2017 Door | 01 juni 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

NAARDEN - VVV-Naarden-Vesting zoekt een torengids voor de Grote Kerk in Naarden voor 1 keer per week. Een torenbeklimming duurt 45 minuten en gaat vooral om uitleg geven aan bezoekers.



Forteiland Pampus zoekt een tuinman of -vrouw met zeebenen voor 12 uur p/m die zorg kan dragen voor de groenvoorziening op het forteiland, kan maaien, de borders en de moestuin onderhouden.



Vivium Zorggroep, De Antonius Hof en De Vesting zoeken een medewerker restaurant voor 4 uur per week, die de mensen bedient en een gezellig praatje mee maakt.



Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum/Naarden zoekt voor 2-3 uur per week iemand die iets leuks wil gaan doen met een dementerende of chronisch zieke. Iets gezellig samen ondernemen.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl