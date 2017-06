Primeur: de nieuwe Opel Crossland X vrijdag 2 juni bij Fred Janssen Autogroep

HUIZEN - De nieuwe Opel Crossland X staat vrijdag 2 juni voor één dag in de showroom van Fred Janssen Autogroep in Huizen.

De Opel Crossland X staat vrijdag 2 juni voor één dag in de showroom van Fred Janssen Autogroep in Huizen. De langverwachte opvolger van de Opel Meriva, de Opel Crossland X werd begin 2017 al aangekondigd en is het vierde model dat dit jaar gepresenteerd wordt.Deze compacte crossover deelt zijn platform met Peugeot (2e generatie) en Citroën (C3 Picasso). Dit is dan ook het eerste tastbare bewijs van de kersverse samenwerking. Ondanks dat bevat de auto veel echte Opel kenmerken en blijft het Duitse gevoel sterk aanwezig.De Crossland X is 16 centimeter korter dan de Opel Astra en maar liefst 10 centimeter hoger. Ondanks het een crossover betreft bevat de Crossland X ook MPV kenmerken in het interieur. Denk daarbij aan de hoge zit en de vele hoofdruimte. Dit is natuurlijk ook niet gek doordat dit model de Opel Meriva gaat opvolgen.Op benzinegebied betekent dat een 1,2-liter driecilinder in drie smaken. Zonder turbo levert hij 81 pk, met turbo 110 of 130 pk. Die middelste variant lijkt de versie om voor te gaan. Dankzij 205 Nm koppel bij 1.500 toeren per minuut heeft de Crossland X voldoende reserve, al is het natuurlijk geen sprintmonster. In samenwerking met een optionele zestrapsvolautomaat vormt hij een ontspannen, soepele aandrijflijn.De eerste geluiden rondom dit nieuwe model zijn erg positief en de verwachtingen zijn hoog. Vrijdag 2 juni is de preview van de Crossland X en vanaf half juli staat dit nieuwste model definitief in de showroom.