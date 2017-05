Honderd jaar oud medicijn pakt symptomen van autisme aan

LAREN - Het medicijn is ontwikkeld om de slaapziekte te behandelen, maar blijkt ook de belangrijkste symptomen van autisme te verminderen.

Autisme

Autisme is een stoornis die vaak gekenmerkt wordt

door communicatie- en taalproblemen, herhalend gedrag en moeite met

socialiseren. Hoe de stoornis ontstaat, is niet helemaal helder. Het

lijkt erop dat genetische problemen, maar ook omgevingsfactoren – zoals

virusinfecties, vervuilende stoffen of complicaties tijdens de

zwangerschap – een rol spelen.



Tot die conclusie komen onderzoekers op basis van een kleinschaligklinisch onderzoek. De wetenschappers verzamelden tien jongens dietussen de 5 en 14 jaar oud waren en allemaal autisme hadden. Vijf van dejongens kregen een placebo. De andere vijf kregen één dosis suraminetoegediend middels een injectie. Dit medicijn werd in 1916 ontwikkeld omde slaapziekte en rivierblindheid – beiden veroorzaakt door parasieten – te behandelen.

Het resultaat



De vijf jongens die het medicijn toegediend hadden gekregen, gingen

meetbaar vooruit. Ze waren rustiger en geconcentreerder, communiceerden

meer en vertoonden minder herhalend gedrag. “We zagen verbeteringen bij

onze zoon die we nog niet eerder hebben gezien,” vertellen de ouders van

een 14-jarige proefpersoon die suramine ontving. De jongen had

voorafgaand aan de behandeling al 12 jaar lang geen complete zin meer

uitgesproken. “Binnen een uur na de injectie, begon hij oogcontact te

maken met de arts en verpleegkundigen in de kamer. Er was bij vlagen een

nieuwe soort kalmte, maar ook meer emotie. Hij kreeg interesse in

verstoppertje spelen met zijn 16 jaar oude broer. Hij begon het maken

van nieuwe geluiden te oefenen. En hij zocht zijn vader vaker op.”

Zinnetjes



“Er namen vier kinderen deel aan het onderzoek die nog nooit gesproken

hadden,” vertelt onderzoeker Robert Naviaux. “Twee zes-jarigen en twee

14-jarigen. De zes jaar en veertien jaar oude proefpersonen die suramine

ontvingen, zeiden ongeveer een week na die ene dosis suramine hun

eerste zinnetjes. Dat gebeurde niet onder de kinderen die het placebo

ontvingen.” Daarnaast bleken de kinderen die suramine toegediend hadden

gekregen, veel beter te reageren op de therapieën en

verrijkingsprogramma’s die ze voorafgaand aan het experiment reeds

volgden.

Bijwerkingen



De onderzoekers benadrukken dat het medicijn nauwelijks bijwerkingen

had. Dat komt doordat er slechts een kleine dosis nodig is. Wel is het

effect van de behandeling tijdelijk. Na een paar weken was het medicijn

uitgewerkt.

Maar hoe werkt het medicijn nu precies?



Sommige onderzoekers denken dat de Cell Danger Response (kortweg CDR)

een rol speelt in het ontstaan van autisme. De Cell Danger Response is

een reactie die van nature in elk lichaam voorkomt en optreedt als

cellen beschadigd raken of te maken krijgen met stress. “Het doel van

CDR is het beschermen van de cel en het op gang brengen van het

genezingsproces,” legt onderzoeker Robert Naviaux uit. De membranen in

de cel worden stugger, de cel stopt de interactie met buren en trekt

zich als het ware terug tot het gevaar geweken is. Maar soms blijft een

cel steken in die Cell Danger Response. “Dit voorkomt dat het

natuurlijke genezingsproces voltooid wordt en kan de manier waarop de

cel reageert op de wereld permanent veranderen. Wanneer dit gebeurt,

gedragen cellen zich alsof ze nog steeds beschadigd of in gevaar zijn,

ook al is de oorzaak van de beschadiging of het gevaar allang

verdwenen.” Cellen gaan abnormaal reageren en die reactie leidt tot

chronische aandoeningen. “Wanneer dit gebeurt tijdens de prille

ontwikkeling van een kind, ontstaat autisme.” Die abnormale reactie van

cellen wordt in stand gehouden door moleculen die ten tijde van de Cell

Danger Response continu laten weten dat gevaar dreigt. Je kunt deze

moleculen zien als continu loeiende sirenes. Wat suramine doet, is deze

sirenes het zwijgen opleggen. “En zo laten weten dat de cellulaire

oorlog over is, het gevaar voorbij is en cellen zich weer bezig kunnen

houden met de taken die ze in vredestijd hebben,” stelt Naviaux.

Hoewel de eerste onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, houden

wetenschappers een slag om de arm. Veel meer en grootschaliger onderzoek

is nodig om met zekerheid vast te kunnen stellen dat suramine – of een

vergelijkbaar medicijn – de belangrijkste symptomen van autisme kan

aanpakken.

Op deze link is er ook nogmaals een filmpje hierover te zien.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 31 mei 2017