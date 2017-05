Bijzondere coöperatie in Hilversum van de grond

HILVERSUM - Op woensdag 17 mei is een uniek samenwerkingsconstruct van zorg, onderwijs en bedrijfsleven bezegeld middels het tekenen van statuten van een bijzondere coöperatie in Hilversum. De oprichting van de coöperatie Productief Leren gebeurde in de Burgerzaal van het Raadhuis in bijzijn van Directeur Generaal Boereboom van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij Productief Leren wordt onderwijs, werk en zorg gecombineerd in een 24/7 aanpak.

Uniek in

Nederland: Productief leren

Productief

Leren is ondertussen een beproefde werkelijkheid in Hilversum en omgeving, maar

niet in de rest van Nederland. OC&W heeft het project van een speciale

accreditatie voorzien.

Productief

Leren biedt jongeren een nieuwe start, met als doel een diploma te behalen en

het leven weer op de rit te krijgen. Het persoonlijke verhaal staat centraal. Productief

Leren betrekt iedereen die wil en kan bij de ontwikkeling van de student. Dit

gebeurt altijd samen met de student. Denk daarbij aan: ouders, vrienden,

familie, hulpverleners, vrijwilligers, werkgever, psychologen en andere

specialisten. Iedereen die een belangrijke rol speelt in het leven van de

student draagt een steentje bij. De school heeft de regie in deze aanpak en dat

geeft rust. De begeleiding voor de stap na het diploma: een vervolgopleiding

kiezen en/of een baan zoeken, is ook onderdeel van het begeleidingsprogramma.

Coöperatie als

borging: Gelijkwaardig, Transparant en Flexibel

De

coöperatie als rechtsvorm heeft belangrijke voordelen. Het biedt partijen veel mogelijkheden

om een eigen gelijkwaardige plek aan tafel te geven; recht doend aan hun

identiteit en bijdrage. In iedere samenwerking speelt kostenverdelingen een

rol. Zeker bij publieke middelen geldt: hoe transparanter hoe beter. Bij

Productief Leren heeft dit geleid tot de introductie van ‘activity based

costing’ en een transparant verrekensysteem. Daarmee is het uitgangspunt ‘geld

volgt leerling’ nu echt in praktijk gebracht en kunnen leerlingen gedurende het

jaar in- en uitstromen. De coöperatie biedt veel mogelijkheden om de toe- en

uittreding van leden goed te regelen. Deze flexibiliteit geeft bij Productief

Leren het MBO College Hilversum volledig verantwoordelijkheid voor het onderwijs, maar alle leden

samen voor de integrale 24/7 aanpak die zo succesvol is in de regio.