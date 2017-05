Drie 1e plaatsen op NK voor Dansstudio Elena

HILVERSUM - Docente Elena Shavkuta heeft samen met haar leerlingen (dansstudio Elena) de eerste plaats in drie categorieën bij Nederlandse Dans Kampioenschap gewonnen!

Lily Yusef en Elmy van Weele(Duo), Noa Van der Laan(Solo) en groep "Grand plie" van dansstudio Elena uit Hilversum, hebben zaterdag 27 mei 2017 de 1e plaats gewonnen bij het Nederlands Kampioenschap Performing Arts in de categorie Show dance duo kids, solo Junioren en Group Ballet junioren. in Castricum. De meiden met hun balletdocente Elena hebben hard gewerkt aan hun dans. Hun inspanningen zijn ruimschoots beloond met de eerste plaats in het Nederlands kampioenschap. Nu moeten de kersverse winnaars zich voorbereiden voor het Wereld Kampioenschap!