Boycot de hele Staatsloterij dan maar en nooit meer gaan gokken!

WEESP - Afgelopen zaterdag (27 mei) kon ik mee doen met de Bijzondere Trekking van de Staatsloterij. Uit de Gooi en Eemlander is gebleken dat de winkans nihil is. Ik kreeg 4 loten voor de Bijzondere Trekking, omdat ik in 2008 eraan mee heb gedaan. Maar voor als nog is op alle loten die ik gekregen had € 0,00 waard. Ik ben gelukkig ermee voor gewaarschuwd. Maar ik kan merken dat de Staatsloterij nog in "hun voordeel" een gemeen spelletje spelen. Ik besef ook dat gokverslaving net zo erg is als alcoholverslaving. Ik kan merken dat de Staatsloterij gewoon geldwolven zijn. Maar ik besef ook dat het Rijkdom meer van binnen zit en niet door te gaan gokken. Ik moet mijn zegeningen gaan tellen want je raakt anders ook dood ongelukkig van! Hieronder vindt je nogmaals het artikel van de Gooi en Eemlander van afgelopen vrijdag. (zie link)