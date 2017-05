Leerlingenconcert De Gooische Muziekschool, Huizen

HUIZEN - Op 24 juni geven de leerlingen die muzieklessen volgen bij De Gooische Muziekschool een divers en spetterend optreden van 15.00 tot 16.00 uur in Buurtcentrum Draaikom.

Alle leerlingen die muzieklessen volgen bij De Gooische Muzieklessen op de diverse locaties in Huizen hebben de gelegenheid om op 24 juni om op te treden. En dat gaan ze doen ook. Van 15.00 tot 16.00 uur geven zij een zeer wisselend en verrassend optreden. Dat doen sommige solo en andere weer in een ensemble. Dus lekker gevarieerd. Kom dus kijken en luisteren. Toegang is gratis.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 29 mei 2017