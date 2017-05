Muziek met Peuters gaat naar buiten!

BUSSUM - Muziek met Peuters gaat dit keer lekker naar buiten. Ga je mee?

en zalige en speelse cursus voor kinderen van 1 tot 4 jaar met (groot)ouders. Lekker samen muziek maken met als doel “zullen we samen spelen, dansen en zingen…!”.

Een cursus om het kind op een zeer eenvoudige en speelse manier kennis te laten maken met muziek. Lekker zingen, trommelen, klappen, stampen en dansen met elkaar maakt het gezellig. De kinderen leren al spelenderwijs de taal van muziek. En het thema is “lekker naar buiten”.Op dinsdag 13 juni gaan we van start. Met twee groepen lekker met onze peuters naar buiten in Paviljoen Heidezicht, Randweg 103 in Bussum.De eerste groep is van 9.30 tot 10.15 uur en de tweede van 10.30 uur tot 11.15 uur. Lekker samen muziek maken in de buitenlucht.Het gaat om 4 lessen voor € 40,-.Inschrijven kan middels deze link