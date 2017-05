Actie Dal Voordeel abonnement

29 mei 2017

HILVERSUM - Goed nieuws! De NS Dal Voordeel is weer in de aanbieding. Je betaald dan eenmalig € 29 (daarna € 50 per jaar). De actie loopt van 29 mei tot en met 9 juli 2017.