Bussumse Niels Harder in halve finale Britain’s Got Talent 2017

BUSSUM - Komisch goochelaar Niels Harder staat maandag 29 mei in de halve finale van Britain's Got Talent. Met zijn act ‘bomvol magie en komedie’ gooide de Bussumse Niels hoge ogen bij de vakjury van de talentenjacht. Het filmpje van zijn auditie is inmiddels bijna 1 miljoen keer bekeken.





Internationaal doorbreken

Niels Harder wist al op zeer jonge leeftijd dat hij artiest wilde worden. In Nederland is hij al een paar jaar succesvol als komisch goochelaar en hij wil niets liever dan internationaal doorbreken. Deelname aan Britain’s Got Talent is volgens hem dan ook een logische vervolgstap. ‘Engeland is het land van de lach en ik ben daar helemaal op mijn plek. De uitzending van mijn auditie is meer dan tienmiljoen keer bekeken en mijn auditiefilmpje bijna 1 miljoen keer.’





Gekker, gevaarlijker en sexyer

De halve finales van Britain’s Got Talent vinden plaats in de wereldberoemde Elstree Studios in Londen. Of Niels al een tipje van de sluier kan oplichten over zijn act van aanstaande maandag? ‘Het wordt gekker, gevaarlijker en sexyer dan ooit,’ antwoordt hij met een knipoog. De halve finale wordt 29 mei live uitgezonden vanaf 20.30 uur (Nederlandse tijd) via ITV.





De audities voor het elfde seizoen van Britain’s Got Talent werden de afgelopen weken uitgezonden via de Britse tv-zender ITV. 'Ik heb een knotsgekke act vertoond bomvol magie, komedie en een tikje glamour,’ vertelt de 26-jarige Niels. ‘Alle vier de juryleden waren enthousiast over mijn auditie, drie van hen gingen zelfs staan. En het publiek ging helemaal uit zijn dak.’

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 28 mei 2017