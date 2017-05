Start 2* Duikopleiding (Advanced Open Water) bij Duikteam Almere

BUSSUM - Op woensdag 21 juni start bij Duikteam Almere weer een N.O.B. 2* duikopleiding, wereldwijd ook wel bekend als Advanced Open Water. Ben je in het bezit van een PADI, SSI of een andere erkend duikbrevet en wil je de 2* N.O.B.-opleiding volgen? Dat kan! Bij Duikteam Almere kun je gewoon verder met de volgende opleiding of specialisatie. Let op! Inschrijven is mogelijk tot woensdag 7 juni 2017 a.s.