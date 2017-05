Het Ontwerpfabriekje is net Hotel California: “You can check out any time you like, but you can never leave”

HILVERSUM - Daarom keert Rutger Coucke, zij het tijdelijk, terug op het nest. En niet met lege handen. Van 4 juni tot 4 september exposeert hij met piëzografiën – Google maar even – van Hilversumse stadsgezichten onder de naam: 'De kleur van Hilversum'.

Rutger heeft in de afgelopen jaren een flinke portfolio bij elkaar getekend van bekende en minder bekende plekjes in Hilversum, soms met hier en daar een surrealistisch tintje. En die komen in de allerkleinste galerie van Hilversum te hangen. Omdat klein het nieuwe groot is, zullen er speciaal voor de kleine beurs klein formaat prints zijn met bijbehorende kleine prijs.We hopen van harte je te kunnen begroeten in het Ontwerpfabriekje / De Negende Kunst.Het Ontwerpfabriekje / De Negende KunstVan Riebeeckweg 2, 1212 EL Hilversum06 2198 109006 2450 1450Van 4 juni tot 4 septemberWerkdagen 10:00 – 14:00 uur [bel voor de zekerheid]

