Kunstweekend in de Theetuin

WEESP - Tijdens het Pinksterweekend op 3, 4 en 5 juni 2017 is de Theetuin van Weesp het groene decor voor tal van exposerende kunstenaars. Op dit bastion van de vestingstad Weesp wordt dit weekend ook een graffiti workshop georganiseerd en er is een kleine markt met beelden, keramiek en brocante.

In de tuin, die volop in bloei staat,

exposeren vooral beeldend kunstenaars met hun beelden en keramiek. Riet Blüm van Kunstig beeldhouwen exposeert

met vele cursisten, het thema dit jaar is vogels. Marianne den Hartog exposeert bij de vijver en

er zijn sculpturen van hout en keramiek in de Engelse tuin. Beelden op de

omringende dijk en albasten schalen in de kas. Gijs Elzinga maakt figuratieve,

kleurige prenten en schrijft bij elke prent een gedicht, deze hangen in het

Theehuis. In de houten loods exposeert Ems Willems met foto’s.

Graffiti

Workshop

Bezoekers kunnen dit jaar voor het eerst

een Graffiti workshop volgen. De workshops worden gegeven door Reino Graffiti

en duren 45 minuten, dit weekend voor de speciale prijs van € 10.-

Het kunstwerk dat je maakt mag je

meenemen. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar reino-graffiti@hotmail.com o.v.v.

De Theetuin. Graag dag en tijdstip vermelden (13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uur).

Er kunnen max 10 personen per workshop deelnemen. Vrije inloop kan ook, echter

vol = vol.

Deelnemende kunstenaars op de Theetuin zijn: Ems Willems, Marijke Romijn, Gijs Elzinga,

Marianne den Hartog, Riet Blüm en cursisten(Hennie

Dijkstra, Loekie Verhart, Jeanneke Nuijten, Marlou Boulton, Babe Dusseldorp,

Gerda Krauwel en Ina Boshuizen), Marja Thijssen, Ans de Jager, Willem

Steenbeek, Paul Fessl, Reinier van Bochove,

Vicky van Eijken, Marita Nijdam, Annemiek Gerritsma, Marcella van der

Vaart en Valerie Simons.

Verder is er een kleine kunstmarkt, waar keramiek,

brocante en kunstobjecten te koop zijn.

Het Theehuis met terras is open voor koffie, thee, taart, lunch en

borrel.

Kunst

op de stelling

De Theetuin op het bastion en het Torenfort

op de Ossenmarkt zijn onderdeel van de

Stelling van Amsterdam. Samen zijn openen ze met Pinksteren de poorten en

bieden kunstenaars prachtige expositie ruimtes, binnen in het fort en buiten op het bastion.

De Theetuin van Weesp is een begrip onder

tuinliefhebbers. Al meer dan 30 jaar fungeert deze oudste theetuin van

Nederland als inspiratiebron voor bezoekers aan de modeltuin.

De Theetuin is op zaterdag, zondag en

maandag open tussen 10.00 en 17.00 uur. De Graffiti workshop is tussen 13.00 en

16.00 uur.

De toegang

tot de Theetuin is gratis.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 mei 2017