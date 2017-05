Deze vrouw is getrouwd met een treinstation - en ze heeft er zelfs seks mee

Carol is naar eigen zeggen al verliefd op het station sinds ze amper

negen was. “We zijn een koppel sinds 2011, maar ik was al langer

verliefd op het treinstation. Op onze trouwdag stond ik naast haar en

zei ik dat ik haar vrouw wilde worden. Het was de mooiste dag van mijn

leven.”

Aanrakingen

De vrouw uit San Diego ziet haar stenen

partner zo graag, dat ze er elke avond een busrit van drie kwartier voor

over heeft om Daidra - zo noemt ze het station - een bezoekje te

brengen.

“Er is een plek waar twee muren samenkomen en waar ik

wat privacy heb. Daar ga ik elke dag naartoe om haar aan te raken. Dat

doe ik door tegen haar aan te leunen - met mijn kleren aan.”

“Als

ik haar aanraak, voelt het alsof het me echt vasthoudt en aanraakt.

Fysieke seks hebben we niet, dat zou niet respectvol zijn. Met een mens

zou ik dat ook niet in publiek doen, dus waarom wel met haar? Ik heb

seks met Daidra in mijn hoofd. Het geluid van de startende treinmotoren

windt me op. De eerste keer dat we de liefde ‘consumeerden’, kreeg ik

bijna een orgasme en was ik bang dat het veiligheidspersoneel me zou

betrappen.”

Carol heeft al wel eens een relatie met een man gehad,

maar na anderhalf jaar kwam het toen tot een breuk. Ze voelt zich nu

veel beter, omdat ze weet dat Daidra haar nooit zal verlaten.