Hilversummers betalen te veel voor taxirit naar Schiphol

Steeds meer reiziger gaan met de taxi naar Schiphol, zo staat in het jaarverslag van de luchthaven. Ook het aantal cliënten dat vooraf prijzen vergelijkt via gogido.com stijgt. Dat is niet onlogisch, vergelijkingssites voor zorgverzekeringen, energieleveranciers en het boeken van hotelkamers en vliegreizen zijn in Nederland al langer mateloos populair.

Hilversum loopt met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voorop bij het vergelijken van taxiprijzen via gogido.com. Wat betreft ritten naar Schiphol blijkt dat voor Hilversummers ook absoluut de moeite waard. Taxi Media Stad is met een rit van 59 euro 37 procent goedkoper dan enkele concurrenten. ‘De verschillen zijn soms verbijsterend groot’, zegt Paul Pietersen. ‘Je wilt dat je vakantie start met een betrouwbare chauffeur die op tijd is, als je met al je koffers klaarstaat. En je wilt een taxibedrijf dat niet meteen een aanslag pleegt op je vakantiebudget.’

Via gogido.com vergelijk je prijzen voor je rit, en de service en betrouwbaarheid van het bedrijf. Gogido vergelijkt de prijzen van meer dan 200 betrouwbare taxibedrijven.