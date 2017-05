Groenteclub Bussum viert 5e verjaardag

BUSSUM - Ooit gestart met als doel om tegen een eerlijke prijs rechtstreeks bij de boeren verse biologische producten af te nemen. Zo groeide een klein groepje Bussumse foodenthousiastelingen uit tot een geoliede beweging die de Groenteclub nu, vijf jaar later is. Inmiddels eten ruim 200 Bussumse gezinnen de duurzame producten van de boeren, die zij vaak ook persoonlijk kennen.







De 200 leden van de Groenteclub Bussum hebben de afgelopen vijf jaar niet stilgezeten. De club weegt en verdeelt niet alleen groente, maar is ook uitgegroeid tot een platform voor duurzame samenwerking en ontmoeting. Zo staat de club twee maal per jaar in de keuken van Mariënburg, voor een mooie verantwoorde maaltijd voor de bewoners. En heeft de vrije verkoop aan omwonenden rond de Bijlstraat en het Bijenhuisje inmiddels geleid tot een hechte samenwerking met buurt en bijenvereniging. Sinds kort wordt ook samengewerkt met Buitenplaats Naarden. Jongeren met een beperking sorteren en wegen daar producten voor de Groenteclub. Maar misschien wel het meest in het oog springend is de jaarlijkse groentemarkt. Tijdens dit marktfestijn presenteren de leden hun zelfgemaakte producten en diensten en wisselen zij kennis en tips uit met andere Bussumers. Vorig voorjaar kwamen daar maar liefst 1.000 bezoekers op af in de tuin van Mariënburg.Vertrouwen en verbinding zijn belangrijke factoren bij de Groenteclub. Tussen de leden onderling én tussen boer en consument. De ‘Boer-on-tour’ komt regelmatig langs voor een goed contact met zijn afnemers. Vijf jaar samenwerking tussen Gooise gezinnen en boeren uit de Noordoostpolder maakt dat de Groenteclub inmiddels niet meer is weg te denken uit de lokale Bussumse voedsel community. En vanzelfsprekend kwam er navolging. In Zeist, Apeldoorn, Wormer, Heiloo, Amsterdam zijn inmiddels ook Groenteclubs actief.De Groenteclub Bussum gaat haar vijf jarig jubileum natuurlijk uitgebreid vieren. Leden, boeren en inwoners van Gooise Meren zijn daarbij van harte welkom. Met een verbindend en gevarieerd cultureel voedsel Festival verwacht de Groenteclub op 10 juni a.s. weer veel inwoners te begroeten in de tuin van Mariënburg. Muziek, toneel, workshops en heel veel lekker en vooral gezond voedsel zullen de boventoon voeren. Elders op het terrein vind je die dag het Repair Café, die je terzijde staat bij kapotte spullen. Houd de komende weken de Groenteclub Facebookpagina en de krant goed in de gaten! Daar zullen programma, deelnemers en activiteiten uitgebreid besproken worden.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2017