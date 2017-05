Voetbalklasjes verhuist binnen de gemeente Gooise Meren. Van Bussum naar Naarden.

NAARDEN - Sportpark Naarden, sv NVC, Amersfoortsestraatweg 14 1411 HC Naarden wordt de nieuwe locatie voor Jan de Jong Voetbalklasjes.

M.i.v. het nieuwe seizoen 2017/2018 zal Jan de Jong op dinsdag en donderdag tussen 15.30 - 18.00 uur nieuwe klasjes kunnen trainen, terwijl hij op woensdagmiddag de jongste NVC jeugdspelers zal begeleiden.

Jan de Jong wordt komend seizoen de nieuwe trainer voor de jongstejeugd in de Arena van sv NVC. Jan heeft al jarenlang ervaring met het trainen vande allerjongste pupillen en heeft het afgelopen seizoen met groot succesde stadionpupillen van BFC getraind.Hij zal de trainingverzorgen in wat kleinere groepen, zodat de spelertjes nog meer aandachtkrijgen. De trainingen zullen plaatsvinden op de woensdagen tussen14.30-17.30 uur.Jan de Jong is ook bekend door zijn voetbalklasjes ( jandejongonline.nl ),die hij komend seizoen ook bij NVC organiseert voor spelertjes totcirca 10 jaar, die graag doordeweeks nog een keer extra willen trainen.NVCis erg blij dat Jan de Jong de Arena onder zijn hoede neemt. Hij zal opwoensdag 7 juni as (op het gebruikelijke tijdstip) voor alle huidigeArena-spelers een proeftraining verzorgen.Bron: sv-nvc.nl