zeskamp Eemnes

23 mei 2017

BLARICUM

Namens de KPJ Eemnes organiseren wij dit jaar weer een zeskamp op het terrein van de ijsbaan in Eemnes.

En we hebben weer geluk dit jaar. Als we piet mogen geloven gaat het lekker weer worden donderdag. Daarom nogmaals de uitnodiging voor iedereen, om van het zonnetje te genieten bij ons op het terrein van de ijsbaan in Eemnes.