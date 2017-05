Teens on a Mission nu ook in Gooise Meren en Wijdemeren

Een beetje chillen op de bank is ook Teens on a Mission (Foto: Teens on a Mission)

BUSSUM - Het Maatjesproject is al vijftien jaar actief en bekend in de regio Gooi en Vechtstreek. Na het succes van een initiatief gericht op jongeren in Hilversum, breidt de stichting dan ook uit: Teens on a Mission is er nu ook voor jongeren en coaches in Gooise Meren en Wijdemeren.

‘Ik hoorde over dit jongerenproject, zag de folder en heb meteen gebeld’, vertelt Paula (19), één van de jongerencoaches die voor Teens en het Maatjesproject actief is. ‘Ik ben zelf jong en ga ook graag met andere jongeren om. Ik geef al bijles en doe scouting. Het is leuk en fijn als je een ander ergens mee kunt helpen of zich fijner kunt laten voelen.’

Teens on a Mission koppelt vrijwillige jongerencoaches (ouder dan 16 jaar) aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ‘Samen iets doen is gewoon leuker’, legt projectleider Janet Oudenaarden uit. ‘Denk aan ergens heen gaan, een balletje trappen of gewoon kletsen. En een helpende hand van een andere jongere kan ook fijn zijn bij bijvoorbeeld huiswerk maken of een baantje of stage zoeken.’ Een jongerencoach is een rolmodel, biedt een luisterend oor, stimuleert en inspireert. Zonder betweterig, sturend of dwingend te zijn, zoals jongeren soms hun ouders of hulpverleners ervaren.

Gezellig

‘We spreken elke week bij haar thuis af’, vertelt Paula over haar ervaringen als jongerencoach voor een meisje van 14. ‘Ze is heel verlegen, gesloten en praat weinig. Daarom doen we vaak ook iets, dat is makkelijker dan alleen praten én gezellig: knutselen, naar de stad, maar ik help haar ook met leren voor toetsen. Ik denk dat het fijn is als ze van mij, een andere jongere, hoort dat ze goed bezig is.’

Janet heeft jarenlange ervaring bij het Maatjesproject. Ze was vanaf het begin betrokken bij Teens on a Mission. ‘Natuurlijk moet het klikken. We matchen zorgvuldig en op basis van kennismakingsgesprekken. Zo mooi om van deelnemers terug te horen hoe het persoonlijke contact hen motiveert, hoe hun zelfvertrouwen groeit en sociale vaardigheden worden versterkt. Jongeren komen via hun coach in aanraking met andere mogelijkheden en gezichtspunten. Dat helpt om (betere) beslissingen te maken of je anders op te stellen als het gaat om school, opleiding, sport, werk of relaties.’ In principe verbindt een coach zich als vrijwilliger voor minimaal twintig weken aan een andere jongere.

‘Voor mij is het ook gewoon fijn om naar haar toe te gaan en wat anders te doen dan ik gewend ben’, vertelt Paula over wat dit vrijwilligerswerk als jongerencoach bij Teens on a Misison haar brengt. ‘Voor mij is dit ook een nieuwe ervaring, waarvan ik leer. Terwijl het ook gewoon leuk is, zoals laatst toen we zijn gaan trampolinespringen!’

Meer weten over Teens on a Mission in Wijdemeren of aanmelden? Dat kan! Mail teens@maatjesprojectgooi.nl, bel met 035 640 00 61 of kijk op www.maatjesprojectgooi.nl, https://www.youtube.com/watch?v=0eImbR_tkRc of Facebook/TeensonaMission17.





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 22 mei 2017