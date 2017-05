Zorgen om toekomst KWF-afdeling Muiderberg

MUIDERBERG - De vrijwilligersafdeling van KWF in Muiderberg staat zwaar onder druk. Het aantal vrijwilligers is de laatste jaren flink teruggelopen. Daarom zijn er dringend nieuwe bestuursleden nodig die samen met KWF de vrijwilligersafdeling willen opbouwen.

Alleen al in Muiderberg

krijgen elk jaar 16 mensen de diagnose kanker. Daarom organiseert KWF-afdeling Muiderberg

al jarenlang de collecteweek. In de 1e volle week van september komen

er 20 vrijwilligers in actie en wordt er huis-aan-huis en op straat

gecollecteerd voor wetenschappelijk kankeronderzoek. In 2016 is er in totaal zo’n

€ 2.000,- opgehaald, maar dit jaar kan

de collecte alleen doorgaan als er nieuwe vrijwilligers gevonden worden die zich willen inzetten als bestuurslid en willen helpen met de

organisatie.

Muiderberg in actie voor KWF

KWF is enorm trots

op alle vrijwilligersafdelingen in het land. Iris Candido, relatiemanager bij

KWF, vertelt: “Als vrijwilliger ben je als het ware een ambassadeur van KWF Kankerbestrijding

en zorg je ervoor dat mensen weten waarom onderzoek nog steeds zo belangrijk

is. Daarom zou het heel zonde zijn als er dit jaar niet gecollecteerd kan

worden in Muiderberg. Als vrijwilliger voor de KWF-afdeling kun je direct een

bijdrage leveren aan de kankerbestrijding in je eigen gemeente.”

Sinds de oprichting

van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar

62%. “Dat is natuurlijk geweldig,” zegt Candido, “maar we zijn er nog niet. Elk

jaar krijgen 44.000 Nederlanders de diagnose kanker.”

Help mee

Als jij je als

vrijwilliger wil inzetten voor de KWF-afdeling Muiderberg, krijg je ondersteuning

vanuit het hoofdkantoor. Neem voor meer informatie of om je aan te melden

contact op met Iris Candido via t: 06 22 51 00 74 of e: icandido@kwf.nl.