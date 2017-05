Generation Praise 28 mei & Verkiezing beste Kerkband van Nederland

HUIZEN - Zorg jij voor een plekje in de finale door jouw stem uit te brengen op Generation Praise?

Op zondag 28 mei 2017 is er om 19.00u weer Generation Praise in de Zenderkerk teHuizen.

Het thema is „Jesu is…Heer van de hemelse machten”. De spreker is Wim Grandia. Het belooft een mooie en gevarieerde muzikale afsluiting van het seizoen te worden. De Zenderkerk (Borneolaan 30) is open vanaf 18.30u en GP begint dan om 19.00u.

Verkiezing Beste Kerkband van Nederland: stemmen op GP t/m 25 mei.

Generation Praise is genomineerd voor de Beste Kerkband van Nederland, georganiseerd door de EO. De GP inbreng is een Medley die te beluisteren is op de Nederland Zingt site, het Generation Praise Huizen YouTube kanaal en Generation Praise Huize op Facebook. Stem dus ook en help de GP band naar de finale! Dat kan via https://nederlandzingt.eo.nl/de-beste-kerkband-van-nederland/

De finale is op 22 juni tijdens een groot event i.v.m. het 50 jarig EO jubileum. Stemmen kan van 15 t/m 25 mei. Er doen nu nog 11 bands mee. Er gaan maar 3 bands door naar de finale, dus stemmen op GP is hard nodig. Behalve stemmen telt het oordeel van de vakjury mee.

Over Generation Praise

Al zo’n 14 jaar organiseert GP maandelijks in de periode september/mei een worship & praise dienst. Tijdens de avond kan er vol enthousiasme meegezongen worden met ‘gecoverde’ Engelstalige en Nederlandstalige liederen van diverse christelijke artiesten. De band heeft behalve de vaste kern van vorig jaar weer een aantal nieuwe, talentvolle leden; allemaal zeer gemotiveerd om een mooie, muzikale avond te verzorgen. Daarnaast is er een korte mediatie. Dit jaar n.a.v. het jaarthema: “Jesus is…”

Meer info op www.generationpraise.nl

Reacties voorzitter@generationpraise.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 20 mei 2017