Het Geuldal is vanuit Weesp best wel een eind rijden

WEESP - Terwijl de meeste mensen misschien toch wel van hebben kunnen balen om in de meivakantie even er tussen uit te gaan boffen wij deze week om op vakantie in Zuid-Limburg te gaan. Wij vertrokken (mijn ouders en ik) afgelopen maandag 15 mei eind van de ochtend vanuit Weesp naar Zuid-Limburg.

Wij moesten even bij komen van de reis want het was best wel een eind met de auto rijden. Wij gingen via Heerlen naar Epen. In Epen heb je de Geuldal, beneden ligt het riviertje de Geul. Mijn moeder heeft vroeger daar gewerkt voor Natuurmonumenten. Zij deed daar vroeger administratie. Natuurmonumenten wilde dat stuk Geuldal kopen. En ook was mijn moeder aantal keren voor het natuurproject in het Geuldal geweest. Ook deed ze in 's-Graveland administratie want voor het natuurproject moest ze toch op het hoofdkantoor zijn. Sindsdien is het Geuldal van Natuurmonumenten.Je kan daar lekker gaan wandelen. Bij de Volmolen kun je vanuit Epen zo naar toe wandelen. En bij de Smidse (tevens Herberg en appartement om daar eventueel te kunnen overnachten) is daar een gelegenheid om daar te komen lunchen of een Limburgse Vlaai eten. Verderop voorbij de bocht heb je in het dorp bakker Fransen en hotel Creusen. Maar er zijn daar in het dorp nog veel meer hotels.We hebben dinsdag een rondje gelopen vanuit Epen naar Plaat en via de Plaatweg naar de Volmolen en vanuit de Volmolen naar de Smidse en daarna weer naar ons hotel. Woensdag liepen wij via de Volmolen naar Camerig en weer terug. De laatste wandeling was gemiddeld 5 km heen en 5 km terug. Afgelopen woensdag was het warm het was daar gemiddeld 82 graden Fahrenheit (28 graden Celsius). Donderdag zijn we met de auto naar Maastricht gegaan om te komen shoppen. Het was toen slecht weer en het was iets frisser maar evengoed lekker ondanks dat het daar een beetje heeft geregend.Terug gingen mijn ouders vanuit Maastricht fout. Ze hielden de N278 aan richting Tongeren. Maar zij wouden weer terug naar Epen. Ik heb hun erop aangewezen dat wij anders richting België zouden gaan ipv Epen. Want wij moesten via Cadier en Keer en Margraten terug naar Epen, waar ons accommodatie is. Gelukkig zijn mijn ouders net op tijd terug gegaan want de landgrens lag op de loer. Bij Margraten heb je daar de Amerikaanse begraafplaats, de Amerikanen waren vroeger omgekomen tijdens de WOII.Het is echt de moeite waard om weer heen te gaan. Om eerlijk te zijn is Epen voor ons een tweede thuis.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 mei 2017