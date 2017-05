Foto expositie Jenny Boot in Het Arsenaal

NAARDEN - Jenny Boot toont tijdens 'Naarden Foto Festival Off' schoonheid van de jeugd. Het Arsenaal en Studio Jan des Bouvrie exposeren indrukwekkende fotografie van Jenny Boot. In samenwerking met Monique des Bouvrie heeft Jenny een collectie samengesteld die een perfect geheel vormt met de interieurontwerpen en visie van de Studio.



Jenny Boot fotografeert voornamelijk vrouwen die krachtige en sensuele persoonlijkheden uitdrukken. De vrouwen in haar foto’s zijn werelds en kijken je al verleidend recht in de ogen. Deze Kick-ass vrouwen zijn niet bang om zich bloot te geven. Jenny en haar musea hebben de bijzondere kracht om kwetsbaar te durven zijn.

Schoonheid van de jeugd

In Het Arsenaal is onder meer nieuw werk te zien uit de serie “Artificial Beauty”. Krachtige fotografie met mooie mensen. Goed te zien is de fascinatie van de fotografe voor de schoonheid van de jeugd en het onvermogen van de jeugd om dat zelf te kunnen zien. Het huidige schoonheidsideaal maakt onzeker. Hoe ver gaan we om onszelf ‘mooier en mooier’ te maken? Een ander deel van het indrukwekkende werk van Jenny Boot is tijdens het festival te zien in het Comenius Museum.

Affordable art

Studio Jan des Bouvrie is voorstander van het toegankelijk maken van kunst voor een groot publiek. Jan des Bouvrie: “De trend ‘affordable art’ juichen we toe. Het Festval OFF is een uitstekende gelegenheid om te laten zien dat met de kracht van kunst, zowel esthetisch als het verhaal, onze interieurontwerpen worden versterkt.”

Naast Jenny Boot is in Het Arsenaal ook fotografie te zien van Freudenthal & Verhagen en Gaby Fling. Meer informatie over Jenny Boot en het Naarden Foto Festival OFF is te vinden op http://festival-off.nl.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 19 mei 2017