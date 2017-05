Bloemschikken, kledingwinkelmedewerker, zingen of muziek maken, handmasseur, wat doen vrijwilligers toch veel verschillende dingen.

19 mei 2017

Hart voor vrijwilligers (Foto: Versa Welzijn.) 1 / 1

BUSSUM -

Vivium zorggroep Godelinde zoekt een vrijwilliger om een gezellige bloemschikochtend voor bewoners en bezoekers te verzorgen samen met medewerker vrijetijd besteding (2 uur per maand).



GGz centraal locatie Mauritzhof zoekt voor één middag p/w een vrijwilliger voor een 2e hands kleding-winkel. De werktijden zijn 3 uur, bij voorkeur op de maandagmiddag. Het werk is afwisselend.



Amaris, Woonzorgcentrum De Veste: samen met een vriend of vriendin je in te zetten voor de dementerende ouderen. Samen zingen, muziek maken of een spel spelen met elkaar.



Vivium Zorggroep Naarderheem zoekt een aantal enthousiaste handmasseurs voor 2 uur per week die het leuk vinden om te masseren op verschillende afdelingen. Er wordt een cursus handmassage aangeboden.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl