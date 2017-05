Bezoek businessclub Zuyderzee aan Papageno Huis levert 15.000 euro op

HUIZEN - Dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje zijn aanwezig, Guus Hiddink behoort tot de gasten, en bijna 70 leden van de businessclub Zuyderzee van sv Huizen geven op dinsdag 16 mei acte présence in het Papageno Huis in Laren. De Stichting Papageno en het Papageno Huis geven kinderen en jongeren met allerlei vormen van autisme zicht op een betere toekomst. De businessclubleden laten zich van hun genereuze kant zien: het diner, nieuwe donateurs en een veiling met acht kavels brengen rond 15.000 euro op voor de stichting.

Benjamin, de zoon van Jaap en Aaltje van Zweden, woont op de bovenste verdieping van het Papageno Huis. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is volledig afhankelijk van donaties van bedrijven en particulieren. In 2015 betrok de stichting het prachtige pand aan de Naarderstraat in Laren.

John Visscher is lid van BC Zuyderzee en heeft ook een autistische zoon die in het Papageno Huis woont. Hij is directeur van AngioCare, een distributiebedrijf van medische producten op het gebied van hart- en bloedvaten, en legt het lijntje tussen het Papageno Huis en de businessclub. Samen met Visser Kaas sponsort hij het viergangendiner, dat wordt verzorgd door Paul Fagel en zijn Papageno-medewerkers, voor het merendeel mensen met autisme en afstand tot de arbeidsmarkt. In het Papageno Huis wonen nu twaalf mensen en komen wekelijks twintig tot dertig mensen met autisme over de vloer voor dagbesteding, muziektherapie of om bijvoorbeeld te werken in het restaurant.

Aaltje van Zweden vertelt dat haar zoon zes jaar oud was toen duidelijk werd dat hij autistisch was. Daar was een lange vervelende weg aan voorafgegaan, het toekomstperspectief was somber. Benjamin zou zich zijn leven lang niet ontwikkelen, nooit een relatie aan kunnen gaan, ook niet met zijn ouders. Jaap en Aaltje besluiten het er niet bij te laten zitten, ze gaan met Benjamin naar Amerika. Daar kijken de artsen naar wat hij wél kan, niet naar wat hij níet kan. Ze krijgen weer hoop. Ook merken ze hoe ontvankelijk Benjamin is voor muziek. In muziek zit ritme, herhaling en structuur, daar houden autistische kinderen van.

Terug in Nederland blijken meer ouders van autistische kinderen geïnteresseerd in hun verhaal. Ze besluiten een stichting op te richten, genoemd naar de vrolijke fluitspeler uit de Zauberflöte van Mozart.

De Stichting Papageno start met muziektherapie aan huis, nu zijn dertig muziektherapeuten in Nederland voor deze kinderen actief. Als Benjamin ouder wordt, komt voor zijn ouders het moment hun kind los te laten. Maar Aaltje en Jaap willen niet dat hun zoon in een ‘instelling met een slagboom’ komt te wonen. Als dan het pand aan de Naarderstraat beschikbaar komt en financieel haalbaar blijkt, komt een droom uit. Ook in het Papageno Huis is muziek een belangrijke factor: zo geven muziektherapeuten muziektherapie en beschikt het gebouw over een concertzaaltje voor

koffieconcerten. Een volgende droom van de familie Van Zweden is een diagnostisch centrum, waar specialisten met elkaar samenwerken en snel tot een diagnose komen. ‘Zes jaar tot de diagnose duidelijk is, kan écht niet’, vindt Aaltje. ‘Hoe eerder de diagnose duidelijk is, hoe eerder een goede begeleiding van deze kinderen van start kan gaan.’

De familie Van Zweden vindt in Guus Hiddink een aansprekende ambassadeur voor de stichting. Guus beantwoordt vragen van businessclubleden. Hij denkt dat we met het Nederlands elftal nog even geduld moeten hebben voor we internationaal weer echt mee gaan doen. Het gaat niet alleen om een Cruijff in je elftal, maar ook om een Van Tiggelen, niet alleen om een Van Basten maar ook om een Jaap Stam. Topspelers hebben een fundament nodig om te kunnen floreren, de balans moet goed zijn. Dat fundament ontbreekt nu. Guus vertelt dat hij met plezier terugdenkt aan de periode dat hij gymles gaf aan moeilijk opvoedbare kinderen. Het hielp hem om later met een grote diversiteit aan mensen om te gaan. Door te werken met spelers uit verschillende culturen heeft hij geleerd vooroordelen te allen tijde opzij te zetten.

Na het optreden van Guus Hiddink start de veiling onder leiding van Anna Sophia van Zweden. Een herenmaatpak van De Lange Menstore brengt 1100 euro op, Bang & Olufsen-apparatuur van B&O-dealer Rozenstraten 2500 euro, een diner in het Papageno Huis voor tien personen 2000 euro en twee kaarten voor een optreden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden gaan voor 650 euro van de hand. Spontaan biedt ook Guus Hiddink zijn diensten nog aan: het leidt tot drie ‘deals’ van elk 1500 euro. Zo gaat hij een training geven aan de junioren van sv Huizen. Met de opbrengst van het diner, de veiling en de nodige nieuwe donateurs kan de Stichting Papageno rond de 15.000 euro op de bankrekening bijschrijven.



