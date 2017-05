Voorkom dat u slachtoffer wordt van cybercrime.

HUIZEN - De meeste mensen weten vaak niet hoe ze zich moeten beschermen tegen cyberaanvallen.

Versa Welzijn organiseert op 20 mei een dag, waarbij u pc getest kan worden op kwetsbaarheden.

HUIZEN - Op Zaterdag 20 mei zijn we weer aanwezig in het Holleblok 2 om u te helpen met uw computerproblemen. Vanaf 10:00 tot 15:00.Wilt u uw Windows versie laten upgraden door ons kom dan langs.Vandaag is de senioren academie ook aanwezig met een lezing over de Creators update ook voor buurtbewoners die in de regio Huizen wonen. Start lezing 10:00 en duurt tot ca 12:30Daarna is er nog gelegenheid om uw pc tegen cyberaanvallen te beschermen. Security specialisten van hcc zijn deze dag hiervoor aanwezig.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 18 mei 2017