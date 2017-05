Vrijwilligers Kenniscafé Hilversum, de plek om kennis te maken en kennis te delen

HILVERSUM - Na een succesvolle start in Lopes Dias is het tweede Vrijwilligers-kenniscafé nu te gast bij het vernieuwde restaurant van Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 137 in Hilversum. Donderdagavond 8 juni 2017 vanaf 19.15 uur gaat de deur open en staat de koffie en thee klaar. Om 19.30 uur starten wij met het thema: ‘Mantelzorg, onze zorg’, we sluiten af om 21.30 uur.





Mantelzorg, onze zorg



Amanda Minkema, van Courage Coaching & Communication presenteert haar visie op mantelzorgondersteuning. Als vrijwillige hulpverlener kwam zij in aanraking met overbelaste mantelzorgers en heeft ervaren hoe belangrijk het is dat er voldoende aandacht is voor de mantelzorger. Als professioneel coach is zij gestart met groepscoaching aan overbelaste mantelzorgers.

Zij deelt graag haar ervaringen: hoe signaleer je overbelasting en hoe kun je

als vrijwilliger de mantelzorger ondersteunen, wat is helpend en wat kun je beter laten?

Wij horen uiteraard ook graag wat jullie ervaringen zijn, zodat deze avond ook echt een avond wordt waarbij we kennis en ervaringen uitwisselen. In informele sfeer gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Vrijwilligers actief in Hilversum in zorg of welzijn zijn van harte welkom!



Aanmelden is niet nodig, maar we stellen het wel op prijs.

Aanmelden bij voorkeur via email: vthhilversum@versawelzijn.nl

en anders via 035 – 625 00 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur.)

Het kenniscafé is de gelegenheid waar vrijwilligers in zorg en welzijn elkaar ontmoeten in een informele en ontspannen sfeer, met als doel om kennis met elkaar te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Het kenniscafé wordt iedere 2 maanden georganiseerd door Versa Welzijn en HilverZorg. Op het programma staan leuke, interessante en inspirerende onderwerpen die ondersteunend kunnen zijn bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. De onderlinge ontmoeting en uitwisseling staan centraal.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 mei 2017