Volgt Heidezicht hetzelfde lot als het theater in Breeduit?

BUSSUM -

Het theater staat nog steeds leeg. Het wurg huurcontract dat een rendabele exploitatie van het theater in de weg stond heeft mede voor zowel het faillissement van het Elckertheater als Theater Bussum gezorgd.

Wil de Gemeente Gooise Meren wel echt investeren in nieuwe voorzieningen?





Waarom spreek ChristenUnie Gooise Meren hier over een wurgcontract?

Bij een maandelijkse kale huur van minimaal 5000 euro dien je het theater b.v. 20 keer per maand voor een dagdeel a 250 euro te verhuren. Voor de scholen in Breeduit is dat een te hoog bedrag. Naast de kerstviering staan de schoolbudgetten niet toe vaker gebruik te maken van het theater.

Je kunt als Elckertheater ook niet meerdere keren per maand een voorstelling geven die het grootste deel van de huur afdekken door de verkoop van entreebewijzen.

Concurrentie positie theater in Breeduit is laag

Door de (gedeeltelijke) management buy-out van het Spant! zijn die heel actief in de markt voor theaterzalen. Het totale pakket aan faciliteiten dat beschikbaar is in het Spant! maakt dat de concurrentie positie voor exploitatie van het theater in Breeduit zeer laag is. Alhoewel er een, praktisch niet gebruikte, parkeergarage naast ligt, lijken er op het eerste oog nauwelijks parkeervoorzieningen te zijn. Er is geen duidelijk zichtbare eigen ingang en eigen voorzieningen voor catering beschikbaar voor het theater.

Maak Heidezicht wel rendabel exploiteerbaar

Het is niet nodig dat Heidezicht hetzelfde lot volgt als het theater in Breeduit. De ligging en voorzieningen zijn ruim voldoende tot goed voor een Openbare Speeltuin met terras dat uitkijkt op de Bussummerheide.

Belangrijk is dat er geen wurg huurcontract of pachtovereenkomst opgelegd wordt door de Gemeente Gooise Meren.

Behoud Heidezicht vraagt om voldoende investeringsbereidheid

Als ChristenUnie Gooise Meren zijn we zeker voor.



Vraag is of de Gemeenteraad en het College van Gemeente Gooise Meren voldoende als investering voor Heidezicht beschikbaar wil (blijven) stellen om Heidezicht met catering open te houden voor de inwoners van Gooise Meren en de bezoekers van de Bussummerheide.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 mei 2017