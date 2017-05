GRATIS LUXE ART MAGAZINE GIDST BEZOEKERS DOOR 12e ATELIERROUTE LAREN

LAREN - In het weekend van 20 en 21 mei vindt voor de twaalfde keer de Atelierroute Laren plaats. Maar liefst 59 kunstenaars- een recordaantal- zetten de deuren van hun ateliers wijdopen om het publiek een inkijk te geven in hun werk.

Kunstenaars die niet over een atelier beschikken exposeren op diverse plaatsen in Laren. O.a bij het Woonipiratiecentrum aan de Nieuweweg, bij Designa op de Torenlaan, Notaris De Boer en Schering& Inslag. Voorafgaandaan het weekend kunnen de bezoekers zich al inlezen in het 12 Art Magazine datgratis huis-aan-huis wordt verspreid in het dorp. Daarnaast is er voor de bezoekers van buitenLaren een duizendtal exemplaren beschikbaar bij het Brinkhuis. Leo Janssen, bestuurslid en samen met Hetty Eijbers, Mathilde van der Hoeven en Elize van der Werff, één van de makers van hetblad: “Het tijdschrift laat de lezer volop genieten van al dat talent in Laren‘dat het niet kan laten’ hun fantasieën te verbeelden. Dat is de laatste drie jaar ons uitgangspunt en criterium naar onze creatieve dorpsgenote. In het blad krijg je er een mooi voorproefje van. Gelardeerd met een heleboel andere artikelen over kunst. Van ‘Van Goghs bedgeheim’ tot ‘Laren gebeiteld’ ( over de mooistegevelstenen in het dorp) en van ‘Eduard Jacobs en zijn Larensche vrouwen’ totde populaire rubriek ‘Binnenkijken bij’.( wat hangt er bij de Larense BN’rs aan de muur). Verder artikelen over 100 jaar de Stijl, Cubaanse kunst in Singer, etc, etc. We zijn daar wel een paar weekjes mee bezig”, klinkt het nuchter. “ We financieren het blad zonder subsidie, maar wel met behulp van de Larense bedrijven die een advertentie plaatsen, een paar pittige hoofdsponsors alsDesigna en Van Trigt makelaars, de Stichting Gifted Art en de poffertjeskraamCorn. de Haan. Gelukkig pakken die ons jaarlijkse initiatief enthousiast op.Chapeau!” De kaart van de route staat dit jaar op de achterkant van het luxe magazine. De ateliers zijn in het kunstweekend herkenbaar aan de vlag en de paarse houten bordjes. Voor meer informatie kan men ook in het Brinkhuis terecht en op de website www.atelierroutelaren.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 mei 2017